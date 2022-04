Ilia NESTEROVSKI

Après une formation d’actuaire aux Pays-Bas je trouve un emploi d’actuaire chez MERCER aux Pays-Bas en 1999.



Je quitte cette entreprise pour TOWERS PERRIN CONSULTING en 2001. Pendant quatre ans j'exerce mes fonctions aux Pays-Bas et en 2005 je suis muté à Paris. J'occupe une fonction de consultant dans le domaine des engagements sociaux et plus particulièrement en lien avec la retraite. A ce titre je réalise les missions suivantes :

Evaluations des engagements selon les normes IFRS/USGAAP et locales

Accompagnement dans le cadre de fusions/acquisitions

Assistance a l’externalisation des plans de retraite auprès d’un assureur



En 2006 j'intègre la société MERCER consulting pour laquelle j'ai déjà travaillé aux Pays-Bas mais cette fois-ci on me propose un poste de Consultant senior - chef de projets et d’équipes service « International » basé à Paris. Je suis principalement en charge de la maîtrise des risques financiers à travers le pilotage, l’analyse et le suivi centralisé des engagements sociaux d’importants Groupes français ou étrangers.



Mes compétences :

Audit

Avantages sociaux

Chef d'équipe

Chef de projet

Comptabilité

Consolidation

Engagements Sociaux

Gestion des Risques

Politique

Rémunération

Retraite

Sécurité

Sécurité sociale