Ilia SMIRNOV

Commercial :

- Prospection clients export : Europe de l’Est, Russie, Asie Centrale.

- Suivi commercial de clients internationaux et d’agents.

- Etude de prix et cotations.



Stratégie Commerciale & Marketing :

- Définition budget annuel.

- Définition de la stratégie export.

- Mix produit.



Informatique :

- Pack Microsoft Office, Prologue.



Administration des ventes:

- Maîtrise des incoterms.

- Maîtrise des techniques de transport.

- Maîtrise des moyens et des techniques de paiements à l’international.





Langues :

- Russe : langue maternelle

- Français : bilingue

- Anglais : courant

- Allemand : notions



Mes compétences :

Export

Logistique