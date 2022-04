Ilias BENDAOUD

2010 a ce jour chef d'équipe four poche : d'emarage de l'aciérie , traitement de flux d'entrer , animation d'équipe de travail,Veuille aux applications de sécurité , Gestion de consommable et approvisionnement ,Control de l'état réfractaire des poches ,Remplissage de suivi et rapport hebdomadaire , travaille dans la salle de control et planchéier,Analyse les anomalies susceptibles de conduire â un dysfonctionnement du cycle de production.,assure les interventions de maintenance de tous niveaux (mecanique,électrique...),garantis la transmission des informations entre chaque équipe .

2009 : 2 moi stage fin de formation dans l'usine traitement d'argents chez S.M.I filiale groupe managem



Mes compétences :

Métallurgique

Electromécanique

Méthode de fabrication mécanique