Illana MASSON

Après une licence de Lettres Modernes, j'ai entamé un Master pour me

spécialiser dans la médiation littéraire. Aujourd'hui, mon objectif est

d'apporter la lecture et la culture sous toutes leurs formes aux publics.



De par ma formation, j'ai appris à faire de la médiation pour des livres, des

auteurs, mais aussi à gérer la communication et négociation avec différents

partenaires et publics.



FORMATION :



Master, Littérature et Médiations

Université de Lorraine - Metz (57)

2020



Licence, Lettres Modernes

Université de Lorraine - Nancy (54)

2018



Bac Littéraire

Lycée Jacques Callot

2014



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



* STAGE DE 1ÈRE ANNÉE DE MASTER LITTÉRATURE ET MÉDIATIONS

MÉDIATHÈQUE JEAN MORETTE - Amnéville (57)

De Mars 2019 à Avril 2019

Tâches administratives: prêts et retours de documents, gestion

des réservations, inscriptions des usagers, accueil du public

Pilonnage

Rangement

Participation à des événements ouverts au public



* STAGE DE FIN DE LICENCE LETTRES MODERNES

MEDIATHEQUE DES BRASSERIES - Maxéville (54)

De Juin 2018 à Juin 2018

Observation et participation à différentes tâches (mise en rayon, prêts, retours, emprunts, entrées de nouveaux documents, indexation, accueil du public, mise en avant des nouveautés)

Observation des interventions pour promouvoir la lecture dans les écoles



COMPETENCES :



* Informatique:

Suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint )

Logiciels SIGB (gestion de bases de données de bibliothèques)



* Mise en place de projets de médiation littéraire:

Conception de projet

Enquête sur ce qui se fait déjà dans ce domaine

Définition des objectifs

Recherche de lieux et de partenaires

Création de budget

Création de calendrier des tâches

Communication via les réseaux sociaux et la prospection papier

Communication avec un auteur, un partenaire et les publics

Réalisation d'un bilan de l'action