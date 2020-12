Si je devais résumer les missions dun cour­tier en une seule phrase, je dirais quil doit accompagner le client dans toutes ses démarches, en vue de vendre son bien aux meilleures conditions, en fonction du marché du moment.



Le courtier accompagne le propriétaire tout au long du pro­cessus de vente. Il apporte un éclairage juridique et technique à chacune des étapes de la vente. Il peut sagir de lobtention dune autorisation de vente pour un appartement, de la mise aux normes ou de travaux à mener.



Notre réseau immobilier a pour seule ambition d'offrir la meilleure expérience client possible lors de chaque transaction, afin de satisfaire les demandes les plus exigeantes. Grâce à son service global et unique, Immobilier-Swiss vous accompagne dans lintégralité de vos projets



Que ce soit pour acheter, vendre en Suisse ou à linternational, nous élargissons votre horizon avec des propriétés uniques.



En parallèle, nous travaillons avec des partenaires privilégiés dans différents marchés stratégiques tels que la France, lÎle Maurice, lItalie, lEspagne, Portugal, Grèce, et les USA..



www.immobilier-swiss.ch