Indian Héritage Arts GRAYWOLF

Freelance artist



Peinture sur cuir - artisanat Amérindien naturel - acrylique sur toile ou sur bois - aquarelle ...

Poche de la nature, culture amérindienne.

Libre de mon temps.

"Pour faire ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on fait "



Pour plus de renseignements sur:

- l'artisanat Amérindien naturel

- attrape-rêves naturels et traditionnels...ou/et personnalisés en fonction de votre date de naissance,

- connaitre vos animaux "totem"

- Bracelets - chokers en os véritable, corne et perles de verre

- mes peintures (une commande spéciale et personnalisée)

ou toute autre création



contact - e.mail: indian-heritage-arts@outlook.com

ou rendez-vous sur le site officiel:

www.indian-heritage-arts.com



Les boutiques en ligne:

www.ungrandmarche.fr/boutique/indian-heritage-arts (prix en €uros)

www.etsy.com/shop/IndianHeritageArts (prix en $ US)



indépendant depuis 1984

"Indian Héritage" est devenu un nom déposé en 1996



Passez une très bonne journée, ...choisissez la vie que vous voulez avoir !



Mes compétences :

Arts plastiques.

Créations artistiques.

Artisanat.

Créations en bois.