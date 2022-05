Ingrid VAN DYCK

Mon histoire personnelle m’a permis très tôt de comprendre mais surtout de sentir tout ce qui se joue sans mots et l’importance du lien .

Tout ce que j’utilise maintenant avec priorité dans ma pratique.

Depuis toute petite j’ai toujours été sensibilisée par ce que vivaient les gens autour de moi.

Ils m’intéressaient.



Je crois que chacun a en soi le potentiel de guérison .

La personne en souffrance est perdue , pour moi la thérapie est de la guider pour qu’elle retrouve son chemin et son potentiel guérisseur.

La richesse et la force intérieure , le potentiel guérisseur , la pulsion de vie existent chez tout le monde .

La question est : suis-je d’accord d’aller à leurs rencontres , de me les réapproprier et de m’en nourrir?



site : https://www.ingridvandyckpsycho.com/



Mes compétences :

Résolution trauma

Analyse Transactionnelle

Travail corporel en eau chaude

Constellations familiales

relaxation