Iryna BUDKO

Bienvenue sur ma page de Viadeo! Je suis traductrice assermentée et rédactrice diplômée, bilingue français-russe. Mes langues de travail sont le français et le russe. J'ai choisi de venir travailler en France il y a 20 ans : j'habite aujourd'hui à Nevers.



Mes compétences :

- traduction et interprétariat du français vers le russe, du russe vers le

français;

- Interprétariat à distance par téléphone, Zoom,

- Rédaction et relecture