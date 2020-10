Isabelle ANTONIO

Depuis plus de 12 ans dans la logistique, j'ai acquis de l'expérience dans:

-Management d'une équipe de 5 à 45 personnes Intérimaires,Cdd, et Chef d'équipe.

-Gestion des effectifs et identifications des besoins (remplacement,CP,recrutement).

-Ordonnancement des volumes de préparation

-Optimisation de la fabrication

-Suivre, superviser le déroulement de la fabrication en veillant à la qualité et aux délais

-Intervenir en cas de difficulté et apporter des ajustements si nécessaire

-Respect des procédures de sécurité

-Réception et contrôle de marchandise qualitatif et quantitatif

-Préparation de commande de présentoir (Phillips) avec rendement