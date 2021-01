Isabelle BERTHOD

Plus de 18 ans dexpérience dans les réponses sur mesure aux appels doffres des grandes entreprises internationales : rôle pivot pour les équipes Ventes, Technique, Tarification, Juridique et Finance en charge de larbitrage compétitivité / rentabilité.

Focalisée sur la délivrance du résultat, résistante au stress et à la pression commerciale, capable dintégrer rapidement de nouveaux domaines dactivité et services.

Rigoureuse et autonome, à la recherche dun nouveau domaine dactivité à découvrir où apporter mon expertise et continuer à développer mes compétences.



Mes compétences :

Financial Analysis

Contract Management

Pre sales

Invoicing > Issuing Invoices

Project Management

Feasibility Studies

Forecasting

Product Development

Optimisation des process

Support

Pricing

Business Process Management