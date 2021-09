Isabelle BERTRAND

Actuellement chargée de mission au sein d'un organisme de formation, j'ai appris à jongler avec les contraintes d'emploi du temps et j'utilise mon expérience de généraliste pour intervenir en conseil dans des domaines divers (contrats clients, suivi budgétaire, sujets RH, organisation des instances de gouvernance etc) auprès de ma direction générale.



Associée d'une start up britannique spécialisée dans l'immersion linguistique, j'ai eu pendant 8 ans la responsabilité des finances et du développement du marche francophone.

J'ai pu en parallèle assurer la responsabilité de l'association à l'origine de la liste anti-prospection téléphonique française, tout en poursuivant une activité d'enseignement en comptabilité et finance.



Au fil de ces expériences, j'ai confirmé ma double compétence financière et commerciale, qui m"a permis, dans des contextes divers, de développer le chiffre d'affaires d'une activité sans perdre de vue l’équilibre financier de sa structure support.



Mes compétences :

Anglais

E marketing

E- Marketing

Grands comptes

Linguistiques

Marketing

Organisation du travail