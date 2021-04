Isabelle BOILLOT (BOILLOT)

Isabelle Boillot est experte en développement commercial B2B, dans les univers beauté, mode, luxe, gastronomie.



Elle vient épauler les dirigeants de PME, TPE et startups qui n'ont ni la disponibilité ni la compétence commerciale en interne.



Ses pôles d'intervention:

- stratégie commerciale

- prospection de marchés B2B

- mise en relation pour collab et partenariats de marques

- formation et accompagnement de vendeurs, représentants

- pilotage projets

- pilotage événements.



Marques à fort impact positif. Marques à image forte.



France/Europe/international.