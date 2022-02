Isabelle BOUQUIER

Après 21 ans d'expérience dans le domaine des travaux publics et de l’ingénierie,

Fort de mon expérience professionnelle pour un grand groupe spécialisé en ingénierie, j'ai appris à étudier, concevoir et élaborer des projets de différentes envergures (Tramway, Corniche de Toulon, Déchetterie, Ouvrages de Génie Civil, Aires d’accueil…)

Curieuse et à l'écoute des dernières nouveautés, je possède de solides connaissances techniques et informatiques dans ce secteur d'activité.





Mes compétences :

Esprit de synthèse

Rigueur