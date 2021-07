Isabelle CARON

Responsable Qualité Membre du comité de Direction site de Compiègne.

Compétences & connaissances spécifiques :

- Expert sur Référentiels NADCAP NDT (Contrôles Non Destructifs) et WELDING (soudage)

- Normes ISO 9001 et EN 9100

- Règlementations EASA et DGAC PART 21G et PART 145

- Normes ISO 14001 & OHSAS 18001

- Autres Référentiels des industriels du secteur aéronautique

- RCCM (nucléaire)

- Surveillance et Audit du SMQ et proposition d'opportunités d'amélioration

- Qualification de procédés spéciaux

- Surveillance et optimisation de la Supply Chain

- LEAN MANUFACTURING

- Réalisation d'AMDEC, Analyses 8D, 5P

- Analyses R&R, SPC