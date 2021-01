Isabelle CARREAU LE NEVÉ

Juriste depuis 20 ans dans les secteurs des Travaux Publics, des marchés publics, de la santé et de la consommation, je souhaite développer mon réseau professionnel et échanger des retours d'expérience.



J'ai une formation juridique supérieure mixte : licence de droit privé et master de droit public obtenue à l'Université Paris II Assas.



A l'issue de mon master, l'un de mes chargé de cours, avocat associé gérant du cabinet UGGC & Associés à Paris, m'a proposé de faire partie de son équipe au sein du Département Droit économique et pénal public. De 2000 à 2005, jai pu à ses côtés pratiquer le droit public.



À partir de 2005, j'ai rejoint le Département Contentieux de ce même cabinet d'avocats en tant que juriste en droit de la santé et responsabilité médicale. (Dossiers relatifs aux accidents médicaux, aux infections nosocomiales...)

Jai obtenu, en 2011, un DU "Responsabilité médicale" à l'Université Paris Descartes.



Depuis 2009, je suis responsable litiges bénévole à l'UFC Que choisir. Cette expérience me permet d'approfondir mes connaissances et ma pratique de différents aspects du droit de la consommation notamment.



Actuellement juriste Marchés publics au sein de la Direction des Affaires Juridiques de la Fédération Nationale des Travaux Publics, j'informe et conseille, en toute autonomie, sur les dispositions d'ordre juridique applicables qui impactent l'activité des entreprises de la Profession.



Mon poste actuel me permet d'appréhender le secteur des travaux publics et d'enrichir mes connaissances en droit des marchés publics.



Grâce à cette expérience, j'ai une vision approfondie des problématiques que rencontrent les entreprises de travaux publics lors l'exécution de leurs marchés et lors de la réalisation de travaux à proximité des réseaux.



J'apprécie tout particulièrement mon rôle de représentation de la Fédération et de lobbying auprès des organismes professionnels, des Ministères et des autres interlocuteurs de la DAJ. Je participe ainsi à de nombreux groupes