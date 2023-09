Isabelle CASSINGENA

22 ans d'expérience opérationnelle en gestion et développement des RH, dans les TIC, la banque-assurance et les services aux entreprises.



Trois expertises :

- recrutement/sourcing/ marque employeur

- mobilité interne/externe et outplacement

- ingénierie de formation



Des compétences transversales :

- management d'équipes et de centres d'activités RH, dans des contextes de fort changement

- développement partenarial, commercial et marketing d'offres de services RH



Ce qui me passionne :

Accompagner des équipes, des managers, des salariés et des candidats en conciliant orientation business et développement humain.



Ce que l'on dit de moi :

Humour et écoute, esprit de synthèse, bonne capacité à travailler en transversal et dans des environnements en transformation, forte sensibilité à la qualité de service à apporter au client interne/ externe.







Mes compétences :

Outplacement

Marque employeur

Réseaux sociaux

Recrutement

Sourcing

Mobilité interne et externe

Ingénierie de formation

MBTI niv 1