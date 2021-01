Isabelle DE BONTIN

Après des études de Sciences politiques et un DESS Administration et gestion de la communication à l'Université Toulouse I, j'ai intégré le groupe de communication Euro RSCG. J'ai alors découvert un univers qui m'était inconnu : la communication économique et financière. J'ai alors eu le plaisir de travailler pour des clients issus de secteurs très divers : biotechnologies, site internet "b to b", banques, nanotechnologies... Tout cela pour dire que l'on peut s'adapter !



Revenue en province, j'ai été engagée à la mairie de Rodez dans l'Aveyron dans un premier temps comme attachée de presse. J'ai ensuite élargi mes fonctions en remplaçant la chef de service/chargée de communication. J'ai aimé notamment le fait de travailler avec des services différents (Culture, Éducation, Services techniques...). Puis je suis devenue chargée de communication au Parc naturel régional des Causses du Quercy dans le département du Lot. Une sorte de retour aux "sources" donc puisque lotoise de naissance. L'absence de routine dans mon poste, le plaisir de travailler en équipe et la possibilité de toucher à des domaines très divers (environnement, économie locale, urbanisme...) m'ont séduite.



Néanmoins, après 6 ans de bons et loyaux services,il était temps pour moi de voguer vers un nouvel horizon. J'ai donc occupé le poste de chargée de communication à l'institut Camille Miret, association faisant partie du service public hospitalier et qui est en charge du secteur de la Santé mentale pour tout le département du Lot. A titre d'information, cet organisme emploie plus de 1 100 personnes.



Désormais j'ai envie de relever de nouveaux défis. Je me suis donc lancée à mon compte. Entreprises, associations, collectivités locales, agences de communication... je vous propose mon expérience et mon aptitude rédactionnelle. N'hésitez pas à me soumettre vos projets.



Mes prestations : conseil et stratégie éditoriale, rédaction pour tous types de supports de communication (magazines, lettre d’information, site web..), élaboration de discours, réalisation de dossiers de presse, communiqués de presse, analyses de presse, prestation événementielle.



Mes compétences :

Rédaction

Relations Presse

Communication

Adobe Photoshop

Internet

Relationnel

Management