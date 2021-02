Isabelle ESPAGNAC

Actuellement à l'écoute d'opportunités, soucieuse d’intégrer une Société dynamique, en pleine envergure, en qualité de Responsable Achats & Approvisionnements, voici quelque unes des compétences qui sont les miennes et qui correspondront peut être au profil que vous recherchez aujourd'hui :



-Pilotage et supervision des opérations d’Achats et d’Approvisionnement

-Choix des Prestataires et négociation

-Gestion des Flux et réception produits

-Suivi et Contrôle des opérations

N'hésitez plus à me contacter au 0667155561 ou par e-mail : isa-espagnac@hotmail.fr

Je possède également un profil LINKEDIN



Bien à vous



Mes compétences :

Veille stratégique

Négociation

Veille économique

Gestion budgétaire

Management

Gestion des stocks

Appels d'offres

Planification