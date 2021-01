Isabelle GUERIN-STEPHAN

Au-delà de mes compétences techniques initiales (Mesures Physiques et Techniques Instrumentales), et celles développées dans le domaine de la prescription (Études Techniques Aéronautiques et Industrialisation) et des achats (Commande Publique) mes qualités humaines et organisationnelles m’ont permis tout au long de ma carrière de m’intégrer rapidement dans mes différentes fonctions, d’être un support central pour la réussite des missions qui m’étaient confiées au sein des différents services du ministère des Armées.



Disposant également d'une expérience consolidée dans les domaines de la prévention professionnelle et de l’ergonomie, de la conduite de projets, ma volonté d’apprendre et ma curiosité d’esprit m’ont conduite à reprendre des études dans le domaine du Système Qualité - Sécurité - Environnement (QSE).



Ainsi, à Kedge Business School Paris Bercy, en Mastère spécialisé en Management par la Qualité je capitalise mon savoir faire, savoir être et tous les outils utiles à l’entreprise de demain...



Si mon parcours professionnel a toujours été animé par une énergie et une volonté positive que j’ai su partager avec mon entourage professionnel, je suis encore aujourd’hui désireuse de relever de nouveaux défis professionnels. La perspective d’être appelée à de nouvelles fonctions, de changer de métier ou d’établissement ravivent ma curiosité d’esprit.



