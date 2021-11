Isabelle GUIOT

Passionnée par le changement des entreprises et des individus, je mimplique pour leurs réussites et le développement de leurs talents. Mes missions en cabinet de conseil et en entreprise mont fait connaître des typologies dentreprise variées et des profils individuels divers.



Cest bien souvent la sous-estimation du facteur humain qui est cause déchec en matière de changement.

Je crois à la conduite des transformations centrée sur l'humain, au management du changement qui repose à la fois sur une vision stratégique et une méthode opérationnelle et au fondement quil est un devoir, pour tous leaders, d'agir avec bienveillance.