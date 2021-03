Isabelle KERMARREC

Ingénieur diplômée des Arts et Métiers ParisTech et titulaire d'un Master Recherche en « Ingénierie du Virtuel et Innovation », je souhaite travailler sur des projets informatiques ou industriels ambitieux et innovants & désire orienter ma carrière vers des fonctions managériales.



Actuellement en poste à la SNCF en tant que chef de projets SI, j’ai l’opportunité de travailler avec des interlocuteurs divers (métiers, techniques, ...), de mener et de participer à l’ensemble des activités d’un projet SI (du besoin à la livraison). Je dois donc faire preuve d’organisation, de sens du contact, d’ouverture d’esprit et d’une capacité d’adaptation au quotidien.



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification de projet

Formation

Conduite du changement

Recette fonctionnelle

Conception fonctionnelle

PSNext / Sciforma