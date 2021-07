Isabelle LOUINEAU

EXPERTE généraliste polyvalente et facilitatrice de projets responsables



Forte d'une longue expérience en cabinet d'études privé, puis en collectivité territoriale, je vise les champs d'intervention suivants :

Stratégies et ancrage territorial du développement durable dans les politiques publiques, les projets des organisations publiques comme associatives ou des entreprises privées

Animation de réseau : posture d'interface, de référente de territoire, d'appui technique, avec information et vulgarisation, veille exploratoire, mise en lien

Approche multidimensionnelle de projets sur des territoires, littoraux, rétro-littoraux, ruraux, périurbains, urbains

Portage et coordination de projet collaboratif, d'un Tiers-Lieu



Mes domaines prédestinés sont larges et croisés :

<< Environnement & écologie - Biodiversité et services - Bien-être humain - Mobilité - Agriculture & territoires - Mer & littoral

>> Aménagement durable maîtrisé - Gestion intégrée - Développement territorial - Responsabilité Sociétale



Mes axes de travail :

allier mes expériences d'environnementaliste et de conseillère en aménagement intégré à mes compétences élargies en conduite de projet de management du développement durable pour accompagner le changement de territoires et organisations,

mettre en mouvement et fédérer les acteurs autour d'une vision partagée, contribuer à la nécessaire transition écologique et sociétale, vers plus de résilience territoriale,

concilier le développement humain, social, économique et culturel avec la conservation de la diversité biologique (vision ODD) et la protection de l'environnement.



Mes compétences :

Restitution orale & écrite

Diffuseuse de sens et marqueuse de liens

Expertise juridique

Mapping / Outils ateliers

Analyse multicritères

Veille stratégique, innovation DD

Relier, coordonner, communiquer : interne et externe

Conduite de projet transversal DD

Diagnostic territoire, organisation

Parangonnage

Relevés de terrain divers

Aménagement durable

Développement territorial