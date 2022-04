Isabelle MAILLY

Bienvenue,

Conseiller, former, accompagner

Partager mon expérience professionnelle et apporter des solutions immédiates aux apprenants, répondre à des objectifs, répondre aux attentes, transmettre des méthodes.



Plus de 20 ans d’expérience.

Parfaite maîtrise de la chaîne graphique

Expert Print : Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat

Expert Web : Joomla, Prestashop, Wordpress, réseaux sociaux, blog





Mes compétences :

Photoshop CS6

InDesign CS6

QuarkXpress

Illustrator CS6

Joomla

Word

Apple iOS

Charte graphique

Graphiste

Typographie

Création graphique

Wordpress

Webdesign

Réseaux sociaux