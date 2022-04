Isabelle MARTEYN

Passionnée par les langues dès leur apprentissage j'ai entrepris des études de traduction après le DEUG anglais-russe LEA (Sorbonne + Langues'O) à l'Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs.

Diplômes en poche j'ai exercé la traduction en free-lance par goût de l'indépendance et pour côtoyer des textes toujours différents.

Viadeo me donne aujourd'hui l'opportunité de développer encore mon activité, de travailler avec de nouveaux clients pour relever de nouveaux défis et aussi d'échanger avec tous.



Mes compétences :

Rédaction

Documentation

Technique

Traduction

Nouvelles technologies