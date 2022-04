Isabelle MASSART

Je suis professeur de communication administrative et bureautique dans un lycée Professionnel à Saint-Gaudens (31800) depuis 1990.

J'enseigne le secrétariat, l'économie et le droit à des élèves de Baccalauréat professionnel.

Titulaire d'une licence en Droit, j'ai passé le concours de PLP2 en 1988, peu de temps après la création du Bac professionnel.

Dans le cadre de mon travail, j'ai aidé à mettre en place les outils TICE et à développer leurs usages dans mon établissement.