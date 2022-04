Isabelle MEIGNEIN (LEVASSEUR)

Bénéficiant d'une expérience confirmée de travail de qualité, je suis à l'écoute de la clientèle afin de lui apporter les meilleures solutions: il en découle en général du multi équipements, de la confiance et de la fidèlité.

Des résultats performants, à mes yeux, s'obtiennent par une équipe soudée grâce à une bonne communication, une ambiance positive. Le professionnalisme est, je suis sûr, la solution d'avenir face à l'accroissement de la concurrence dans notre branche et en vue de redorer l'image de marque de l'optique lunetterie. Les possibilités d'évolutions m'attirent afin de continuer à élargir mon champ de vision. Je souhaite rejoindre une société dynamique dans le but d'exercer notre métier avec plaisir, résultats et d'utiliser l'état d'esprit sérieux et créatif qui m'anime.



Mes compétences :

EXPERT by ACTIVISU - EYE CODE / ESSILOR PRO

Marketing

Communication

Management

Commercial

LG3 / KONVERGEANCE

LENTILLES DE CONTACT

EXAMEN DE VUE

Optique