Isabelle MERCADAL

Formatrice en Bureautique / Gestion en Greta, j'ai suivi et obtenu un Master II sur l'apprentissage numérique et le e-learning. C'est vers cette nouvelle orientation que je souhaite tourner ma carrière au travers de collaboration (ou poste) dans des projets de conception pédagogique. et de mise en place de formation.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Création d'outils eLearning

Création de supports pédagogiques (papiers et numé

Animation

ELearning

Maîtrise du Pack Office

Gestion de projet

Ingénierie de formation