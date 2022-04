Isabelle NEVIERE

Scientifique et marketeuse, j’ai débuté 'logiquement' ma carrière au sein du département Marketing d’un Laboratoire pharmaceutique. J’ai cerné ainsi les enjeux du marketing et l’importance des études de marché comme aide à la décision. Mon intérêt s’est porté sur les tests consommateurs pour la diversité des interlocuteurs, des projets, des problématiques à résoudre et pour le rôle de conseil que l’on peut avoir.

11 ans que je travaille en institut d’études (Repères, Arès Research et maintenant QUANTITEST/LLH) et… pas une ride !!