Isabelle ORZECHOWSKI

Ce que j’aime dans la gestion de l’information :

- Trier et vérifier l’information

- Normaliser les données pour optimiser les recherches futures

- Valoriser les données (documents à destination de l’utilisateur : notices d’utilisation, rapports mettant en forme les données…)

- Former les utilisateurs à la recherche d’information, à l’application métier ; les aider à aimer l'information !



Histoire de l’art et patrimoine, zoologie et protection de l’environnement, formations sanitaires et sociales, immobilier d’entreprise… Autant de thématiques abordées dans un contexte professionnel ou non, qui ont enrichi ma culture générale et accru ma capacité d’adaptation à chaque nouvel environnement rencontré.



Une mesure de technique, une pincée de relationnel, un soupçon de sujet passionnant : voilà le poste idéal !



Mes compétences :

Sql

Art

Php

Gestion de l'information

Xml

Architecture

Gestion de bases de données

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

Assistance utilisateurs

Documentation utilisateur

Documentation

Animation de formations