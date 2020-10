Isabelle OZENNE

Bonjour,



Après une expérience significative dans le domaine de la maintenance et du support informatique, je me suis reconverti et évolué dans ma carrière vers le statut dadministrateur de base de données sur SQL Server.

Pour cela, jai suivi une formation Administrateur de bases de données SQL Server 2008 + BI que jai validé par le passage d'une MCTS : Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance



Suite à plusieurs certifications, je suis aujourd'hui, MCSA SQL 2016 Database Development, MCSE Data Management and Analytics et MCSA SQL 2016 Database Administration



Souhaitant avoir retenu votre attention,



Cordialement,

Isabelle



Mes compétences :

Administrateur réseau

SSIS SSAS SSRS

Transact-SQL

SQL Server Configuration

SQL Server

SQL Database

SQL

Database Development

MCSA

Database Developer