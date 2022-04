Isabelle PARFITT

Dynamique, constructive et polyvalente, je me passionne pour le développement local pour lequel j'ai œuvré ces dix dernières années à travers la conduite de plusieurs projets co-financés par des fonds européens. J'aime m'investir dans le travail coopératif et soutenir les différents acteurs à atteindre leurs objectifs.



Mon expertise professionnelle n'est pas liée à un secteur particulier, mais à des compétences de management de projet transposables à de nombreux domaines d'activité. J'ai ainsi travaillé dans la culture, l'environnement, le tourisme, le secteur de l'emploi et de la jeunesse.



Mes compétences :

Coopération internationale

Négociation

Animation de réunions

Stratégie de communication

Financement de projet

Organisation d'évènements

Conduite de projet