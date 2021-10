Isabelle PELLETANE

Artiste peintre, expressionnisme abstrait, urban art, contemporain.

Artist painter, expressionism abstract, urban art, contemporary.

Site internet / website :

https://isabellepelletane.com



A votre écoute pour de nouveaux projets, partenariats, expositions, commandes et galeries.

Searching new projects, partners, exhibitions, and galleries.



EXPOSITIONS (sélection)

2020 Ouverture d'atelier, POITIERS

2019 (10) Galerie Spa, (solo), SPA (Belgique)

2019 (10) Galerie arts2be, (solo), WAVRE (Belgique)

2019 (09) Musée - Expo de Brux, BRUX (86)

2019 Galerie André & Léon (solo), POITIERS

2019 Galerie RockArchive (trio), AMSTERDAM

2019 Galerie arts2be, "Winter", (Group), WAVRE (Belgique)

2019 < 2016 Galerie Art Up Deco (en Permanence), PARIS & LYON

2018 Galerie Espace Création, (solo), SABLES - D' OLONNE

2018 Galerie KvadART, (en Permanence), NOVOSSIBIRSK (Russie)

2018 "EXPO 4 ART", salon d'art contemporain, PARIS 4°

2018 Galerie arts2be, (Groupe) WAVRE, (Belgique, (en Permanence), PARIS

2018 < 2009 "Le Chemin des ateliers" (Ouverture d'atelier), POITIERS



