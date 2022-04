Isabelle PIMENTA

Coordonner l'exploitation d'un entrepôt ainsi que le bon déroulement (en relation avec le directeur des opérations) les différentes activités logistiques (réception, stockage et expédition)

Participer aux négociations avec les clients et prospects à l'élaboration d'un catalogue paramètres logistiques et tarifaires afin d'optimiser les conditions de ventes (coût, qualité, délai) ;

"Gerer et discuter avec les fournisseurs dans un objectif d'amélioration des conditions d'achat

(coût, qualité, tarif) ainsi que le suivi au quotidien de la sous-trance (délai)"

Manager et animer une d’équipe

Gerer des indicateurs de performance et assurer un reporting régulier

Bonne relation clients

Planifier la fabrication de plus de 6000 références pour environ 250 clients

Analyser et planifier les prévisions

Travail en équipe

Suivi des commandes Clients

Bonnes notions d'anglais

Bonne maîtrise du Pack Office ;

Facturation

Suivi et relance Clients