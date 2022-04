Isabelle PIQUET

Je suis une passionnée de pierres gemmes ou pierres semi-précieuses et, depuis une année, je crée des bijoux (modèles uniques ou créations en très petites séries) réalisés avec le plus grand soin afin de respecter la nature ainsi que la qualité du minéral.

Je propose mes créations sur le site A Little Market mais je souhaite développer mon activité par d'autres biais



En fait, afin d'expliquer mon choix d'activité, je précise que depuis toujours, je suis irrémédiablement inspirée par la nature : sa beauté, sa pureté, son authenticité, sa noblesse, sa magie ainsi que tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter, me fascinent.



Et comme l'écrivait Francis Bacon : "La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir." Le bonheur, c'est ce dont chacun de nous rêve, ce dont chacun de nous a besoin, et le mien est de tenter de vous en apporter un peu, ne serait-ce que durant les quelques heures pendant lesquelles vous porterez l'une de mes créations.



En conclusion, je dirais simplement que j'ai eu le coup de foudre pour chacune des pierres que je propose. Elles sont toutes dans mon cœur, et j'espère qu'un jour prochain, elles se trouveront près du vôtre.

A bientôt, Isabelle.



Mes compétences :

Création