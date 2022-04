Commerciale en produits de fixation professionnelle, produits chimiques et outillage auprés des professionnels des poids lourds, travaux publics et transport.

Gestion d'une clientèle de pme et grand groupes avec contrats cadres et sous marche public.

Secteur Béarn (64)



Mes compétences :

Administration des ventes

Conception d'espaces cuisine et bain

Commerciale

Négociation commerciale

Vente