Isabelle RAIMBAULT - DATTEE

Ayant acquis une longue expérience juridique dans le domaine des assurances de personnes, j'ai ensuite développé une expertise dans le domaine de la protection de la clientèle et de la conformité des pratiques commerciales au sein de la Direction des Risques, du Contrôle interne et de la Conformité du groupe de protection sociale Humanis. La responsabilité de plusieurs projets de mise en conformité m'a été confiée; avec les projets Protection de la clientèle et Secret médical menés entre 2014 et 2016, et le projet DDA (Directive Distribution d'assurances) débuté en 2017.