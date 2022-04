Isabelle REYNVOET

Déléguée commerciale pendant plusieurs années dans le domaine informatique, j'ai bifurqué vers les télécoms pendant plusieurs années également avant de choisir d'effectuer une reconversion totale.

Jeune, je voulais faire une licence en éducation physique, les circonstances de la vie n'ont pas rendu possible cette orientation. J'ai donc fait un graduat en Marketing qui m'a permis de réussir la première moitié de ma carrière professionnelle.

La reconversion est née d'une insatisfaction croissante par rapport à mon travail, un bilan de compétences m'a aidée à me réorienter vers des activités plus en lien avec mes rêves de jeunesse. J'en suis ravie. Je ne nie cependant aucunement toute cette expérience accumulée qui est riche d'enseignements et me sera fort utile pour le développement de mes activités actuelles et à venir.



Mon site :Array



Mes compétences :

Animation

Dynamisme

Evénementiel

Flexibilité

Massage

Massage assis

Rapidité

Relaxation

Santé