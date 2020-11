Isabelle ROBLES-DRENEAU

Je n'aime pas la routine mais j'aime les rencontres, la formation était une évidence, après une longue expérience dans le commerce, je suis partie à l'aventure.....

Une aventure de partages, d'échanges, avec des gens de toutes cultures et toutes nationalités, passionnée et curieuse j'évolue aussi dans d'autres domaines.

Prestataire de services, je travaille pour plusieurs organismes, d'une nature dynamique et enthousiaste , je serai ravie d'intégrer une équipe pédagogique avec laquelle je pourrai échanger et partager mes experiences . Rencontrons -nous !



Mes compétences :

Approche de la grammaire

Apprentissage en interaction

Observation et guidage de classe

Pédagogie de la prononciation

Evaluation

CECR

Insertion professionnelle