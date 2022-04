Isabelle ROCHA

Avec 15 d'expérience au contact d'interlocuteurs professionnels et institutionnels divers, je me suis investi dans la promotion des contrats en alternance auprès des jeunes et des entreprises avec beaucoup d'énergie et de plaisir! Dans mon parcours professionnel, j'ajoute aujourd'hui une expérience d'assistante maternelle qui m'a beaucoup enrichi tant au niveau personnel que professionnel car j'ai élargi mon réseau de connaissances à un cercle extérieur au monde de la formation et de l'emploi! De nouveaux challenges m'attendent pour ma nouvelle reconversion et je me sens prête à intégrer une société ayant des valeurs humaines fortes, le sens de l'innovation et de la relation client.



Mes compétences :

Emploi et insertion

Animation d'ateliers

Accueil physique et téléphonique

Prospection entreprises

Creation et Animation d'un réseau de partenaires

Secrétariat

Recrutement

Médiation apprentis et employeurs

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export