Isabelle TRANI

Riches de différentes expériences professionnelles dans différents secteurs, personne accomplie dans ma vie personnelle, triathlète compétitrice depuis plus de 20 ans, je mets tous mes atouts, ma passion , mon énergie , au service de mes clients avec autant de vigueur pour chaque projet que j'entreprends.



Après une formation technique , orientée dans les sciences et techniques des aliments où j'ai trouvé une vocation dans la qualité, en Bretagne puis à la Réunion, mon retour en métropole fut pour moi l'occasion de diversifier me compétences.



J'ai ainsi dirigé plusieurs antennes d'une structure dans l'assistance médico-technique à domicile , pendant près de 8 ans.



Puis j'ai sauté le pas et j'ai rejoint une petite structure, en tant qu'associée où j'exerce aujourd'hui les fonctions de directrice commerciale et de la relation client. Mais quelle entreprise !! Nous réalisons des prestations de feux d'artifice sur-mesure orchestrés sur la musique choisie par nos clients. Je suis par ailleurs certifiée artificier F4-T2 et tire des feux d'artifice en toute autonomie.



Aujourd'hui jélargis encore mon champ d'action au sein de la structure Web'Ecloz où j'interviens en tant que consultante en stratégie commerciale. Mes compétences d'audit, commerciales, me permette au sein de cette structure de création de site d'Internet , d'apporter la touche distinctive à nos clients pour que leur site Internet soit à leur image. Nous créons une identité commerciale et digitale pour les petites entreprises qui cherchent à être vraiment visible sur le Web et qui comptent y rester !!