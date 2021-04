Isabelle UNFER

+ de 20 ans d'expérience professionnelle dont :



- 5 ans au sein du prestigieux cabinet d'audit international Ernst & Young

- 5 ans au sein de la direction générale d'une belle PME Bordelaise,

- 7 ans au sein de la direction financière un groupe multi-activité (2 châteaux Bordeaux Supérieur, Négoce de vins, Salles de réceptions Mariages/Séminaires, Gîtes/Chambres dhôtes, Négoce de pompes et pièces détachées pour navire).



J'ai acquis de solides compétences techniques, managériales et relationnelles.



Mes compétences :

Administratif

Audit

Audit & contrôle de gestion

Communication

Communication externe

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

DAF

Directeur Administratif et Financier

Direction générale

fiscalité

Juridique

Gestion de la paie

Management

Management Reporting

Relationnel

Reporting

Responsable Comptable et financier

RH / Recrutement