Iskouhie METERIAN

La communication digitale est maintenant incontournable dans les métiers de la communication, ce qui m'amène aujourd'hui à faire une formation certifiante de community manager (social media) à l'IFICOP.



Professionnelle très motivée et dynamique.

Excellente gestion et communication avec la capacité d'établir et maintenir des rapports d'affaires à tous les niveaux, développant une réelle compréhension des besoins clients internes/externes.

Tenace et créative, sachant travailler dans le cadre de projets ambitieux à court/moyen terme ou sur des initiatives de réflexion à plus longue échéance.

Membre fort et efficace d'une équipe, forte capacité à proposer des solutions aux problématiques données.

Très bonne pratique des logiciels informatiques.



Mes compétences :

Communication externe

Community management & réseaux sociaux

Communication interne

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Responsable

INTRANET

Nouvelles technologies

Communication

Social media

INDUSTRIE

Web 2.0