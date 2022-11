Ismael ACHAMLANE

Après avoir travaillé dans différents secteurs dactivité ( armée, logistique internationale, organisation du transport de personnes ) jai pu mesurer limportance de la data dans le monde de lentreprise.



Mon intérêt pour ce domaine grandissant avec le temps, jai décidé de développer mes compétences et den faire mon métier. En tant quanalyste de données, je traduis les données en informations précieuses et compréhensibles. Mon objectif est daméliorer les résultats, de prendre les bonnes décisions et de réduire les coûts pour la structure.



Depuis les premières idées sur ce que vous voulez mesurer et comment capturer les données avec précision, en passant par la préparation, lanalyse et la gestion des données, jusquà la présentation percutante des informations.



Je peux soutenir chaque étape du processus pour permettre à votre organisation de prendre des décisions fondées sur des preuves ou de partager des informations avec de nouveaux publics.



Je suis continuellement à laffût de projets stimulants et de nouveaux défis. Cest pourquoi vous proposer mes services et vous épauler dans vos projets constituent pour moi la base de mon dynamisme.