De formation scientifique, je suis actuellement étudiante en École Supérieure en Biologie, Biochimie, Biotechnologies, (ESTBB) parcours Management des industries de Santé et Biotechnologies, à lUniversité Catholique de Lyon, je souhaite morienter vers la gestion des projets médical et lassurance de qualité dindustrie de santé et la conformité aux exigences réglementaires.