Issam MRABTI

Diplome de Center de Preparation au Trevet de Technicien Superieur au lycee Qualifiant Moulay ismail a meknes

2009.Conveyeur de Fonds a la societe G4S Maroc.

Agent comptage a la societe G4S

Agent de Bank Maroc.fait des retrait et versement des Banks. A 22-10-2014

2007-2009:Conducteur des automobile a la maison Peugeot- Maroc a Rabat

2005-2007:Conducteur de transport : logistique

Permis de conduire categorie B (en2002) et C (en2003) et D (2014)



Mes compétences :

Agent BAM

Agent comptage G4S

conveyeur de fonds G4S

conductor categorie: "B" et "C" et "D"