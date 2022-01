Mes compétences :

Vision industrielle 2D et 3D

Traitement du signal / image

Langage C / C++

notions en C#, ASP.NET

Python

IHM Web (HTML, CSS, Ajax/JQuery)

Base de données : Postgresql, MySQL, SQLServer

Eclipse CDT

Labwindows CVI

Linux RT (temps-réel)

GNU/Linux, Debian / Ubuntu

DSP TMS320C6x, DSP Blackfin

Gestion de version (CVS, Subversion, git)

MVTec Halcon

Visual Applet@ de Silicon Software

MES iTAC software