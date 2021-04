Ivars STEPANOVS

Une équipe expérimentée vous propose les services de:



* protection rapprochée de personnes : VIP, hommes d’affaires et de leur famille.

* protection de biens.

* chauffeurs de maîtres : déplacements et accompagnements avec voiture en fonction de vos souhaits et de votre situation.



«Protection privée» est le garant d’une sécurité anticipée et discrète.



Nous vous offrons une protection fiable et adaptée à vos besoins :



* Disponible 24h /24H, 7j/7J

* Mobilité mondiale

* Personnels formés par «International security academy» et «RoyalWish Limousine», titulaires de cartes professionnelles.



Notre activité est légale et sous couvert de la loi.