Je me présente, Iyed SFARI, ingénieur en Instrumentation et Maintenance Industrielle (option : maintenance et qualité) de l’INSAT,



Ma formation au sein de l’INSAT m’a permis d’avoir de diverses connaissances en électronique, électrotechnique, automatique, mécanique, maintenance, qualité, production et instrumentation.



Mes compétences reposent sur quatre piliers :

• Pilier maintenance : j’ai acquis pendant mes stages et mon cursus universitaire les bases de la maintenance : tableau du bord, plan de maintenance niveaux 1 et 2, gamme de maintenance et GMAO.

• Pilier qualité : En intégrant l’option maintenance et qualité, j’ai pu maîtriser les outils de l’amélioration continue et de contrôle qualité.

• Pilier instrumentation : La réalisation des plusieurs projets en électronique (Réalisation d’un luxmètre, une application Labview pour suivre les directions d’un magnétomètre, « SMART HOUSE » et suiveur de ligne).

• Pilier communication et management : Etant membre des clubs de l’INSAT, je me sens à l’aise en travaillant en équipe et en gestion des ressources (humaine, énergétique et matériels).



Je porte beaucoup d’intérêt pour les domaines de la maintenance, méthode, qualité, instrumentation et process.

Je me sens à la hauteur des compétences que vous proposerez.



Mes compétences :

WinDev

LabVIEW

Maintenance

Solidworks

SQL

Matlab

CATIA

C Programming Language

Assembler

Electrotechnique

TPM

5S

Amélioration continue

AMDEC

Electronique

FMECA

ISO 900X Standard

Six Sigma

Android