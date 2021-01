Consultant-formateur auprès de salariés, encadrants du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

Thème d'expertise : organisation, préparation et suivi de chantier. Management, conduite des hommes. Optimisation des flux d'informations. Droit des chantiers. Gestion de son temps...



"Nos formations ne sont pas obligatoires mais elles sont et resteront essentielles"



Mes compétences :

Conseil

BTP

Consultant

Travaux publics

Conducteur de travaux

Bâtiment

Formation