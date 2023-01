Jacques FOLLYJACQUES.AYI (AYI)

Formé en Gestion - Maintenance Équipement et supports informatiques, et Formateur Professionnelle dAdultes et nouveau diplômé de Responsable Formation et Développement des Compétences.



Expérience en informatique (Hardware & Software), en ingénierie de formation et conception de ressources pédagogiques, avec un parcours salarial et entrepreneurial, je participe activement à lacquisition des connaissances et facilite le développement des compétences axés sur les liens Humains et Sociaux.